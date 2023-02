'Als ik in Drentse gehuchten fluit, beginnen ze vaak over mijn huidskleur'

Tot aan de lente komt RTV Drenthe iedere dinsdagmiddag met de Onze Club Podcast. Een audioshow over amateurvoetbal in Drenthe én het gelijknamige tv-programma van de provinciale omroep. Van de Pupil van de Week tot de 'Zaagmans' uit de fraaie vierde klasse, alles komt voorbij. Ook hoor je vermakelijke fragmenten uit Onze Club en natuurlijk het laatste nieuws.

De zevende gast in de nieuwe podcast is Mauricio Plat. De 27-jarige scheidsrechter uit Nieuw-Buinen leidt in het weekend wedstrijden op amateurniveau en was zelf verdienstelijk ballenvanger. Als jonge jongen met een zwarte huidskleur is hij regelmatig een prooi voor criticasters. Toch heeft hij in zijn nog prille carrière al een dikke huid gekweekt.