Aanvoerders in betaald voetbal dragen weer OneLove-band, ook amateurclubs doen mee

VOETBAL - In het weekend van 17 tot en met 19 maart gaan aanvoerders van clubs in het betaald voetbal weer met de OneLove-band voor gelijkheid en verbinding spelen. Net als vorig jaar zal dit gebeuren rond de Internationale Dag tegen Racisme en Discriminatie op 21 maart.

De voetbalbond wil de OneLove-actie uitbreiden naar het amateur- en schoolvoetbal. Amateurclubs krijgen allemaal een vlag opgestuurd om op de club te hangen om te laten zien dat iedereen welkom is. "We merkten dat daar behoefte aan was", aldus een woordvoerder van de KNVB. De actie wordt ook op andere manieren uitgebreid, maar daar wordt later meer over bekend.