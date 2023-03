Britt Weerman plaatst zich in Turkije voor finale EK indoor

HOOGSPRINGEN - Britt Weerman (19) uit Assen heeft zich met een hoogte van 1,91 meter geplaatst voor de finale van het EK indoor in Instanbul van komende zondag. In de Ataköy Arena streden vanavond zestien atletes voor acht finaleplaatsen.

Terwijl een groot deel van het startveld de kwalificatie op 1,76 meter begon, koos Weerman ervoor om haar toernooi op een hoogte van 1,82 meter te starten. Haar eerste poging mislukte, maar daarna liep het beter bij de 19-jarige atlete uit Assen.

Bij haar tweede poging ging ze over 1,82 meter en daarna ging ze in één keer over 1,87 meter. Omdat er toen nog twaalf atleten over waren, ging de lat naar 1,91 meter. In haar tweede poging kwam Weerman ook over deze hoogte en dat was voldoende voor een finaleplaats van komende zondag.

Nederlands record

Begin februari verbeterde Weerman bij een wedstrijd in het Duitse Weinheim het Nederlands indoorrecord tot 1,96 meter. Dat was 3 centimeter hoger dan het oude record van Nadine Broersen. Later evenaarde de Drentse atlete die hoogte bij een wedstrijd in het Franse Metz.