Kan Zonta van den Goorbergh (17) komend seizoen zijn eerste WK-punten pakken?

WK-punten en top tien

Barry Baltus is ook pas 18 jaar. Hij sprokkelde vorig seizoen 30 WK-punten bij elkaar. Dat bracht hem naar de 21e plaats in de eindstand van de Moto2-klasse. En daar kan teammanager Jarno Janssen best tevreden op terugkijken.

"Ik vind dat ze allebei vorig jaar al een heel goede prestatie hebben neergezet, gezien hun leeftijd", zegt Janssen. "Ik vind dat Barry zich komend seizoen gestaag in de top tien moet kunnen profileren. En ik zou heel gelukkig zijn als Zonta de weg van Barry zou kunnen volgen. Dat wil zeggen: regelmatig goed in de punten en af en toe een keer in de top tien dit jaar."

Van 2021 naar 2023-materiaal

En dat zou in theorie ook moeten kunnen. Want met Fieten Olie als nieuwe hoofdsponsor heeft de motor een behoorlijke stap vooruit kunnen maken. Het team stapt in een keer over van het materiaal van 2021 naar het nieuwste materiaal van Kalex van 2023.

Het aantal testdagen is dit jaar gehalveerd en dus heeft Van den Goorbergh nog geen meter op z'n nieuwe motor kunnen rijden. "Daar beginnen we half maart pas mee. Dan hebben we twee dagen een privétest in Jerez en daarna hebben we drie dagen de officiële IRTA-test in Portimão. Daarna hebben we drie dagen rust voor het eerste raceweekend dat ook in Portimão is. En daarna vliegen we door naar Argentinië."

Volle kalender