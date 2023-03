Vernieuwde biografie over Jan van Beveren: 'Op z'n veertiende al in het eerste van vv Emmen'

Carrièrre

Na z'n tijd in Emmen speelde Jan van Beveren voor Sparta en PSV. Bij de club uit Eindhoven stond hij tien jaar onder de lat en won hij onder meer drie landstitels en de UEFA-Cup.

Ondanks z'n kwaliteiten kwam hij maar 32 keer uit voor Oranje. Ook speelde hij nooit een EK of WK. De doelman keerde het Nederlands elftal de rug toe uit boosheid over de voorkeursbehandeling van de Ajacieden en Johan Cruijff in het bijzonder. Later stapte hij opnieuw op omdat hij geen genoegen nam met een rol als reservekeeper. "Er was bij mijn broer een wit en een zwart gebied en grijs kende hij niet", beaamt Jaap.

Johan Cruijff

Het gedoe rond het Nederlands elftal zal altijd aan de carrière van Van Beveren blijven kleven. Schrijver Doevendans kon nooit met Cruijff zelf over deze zaak spreken. "Cruijff had nooit tijd", baalt Doevendans. "En ik heb het gevoel dat hij het onderwerp ook graag ver bij zich weg hield."

Hoewel er misschien ooit toch een verkapte verzoeningspoging is geweest. Dat was tijdens de Wedstrijd van de Eeuw in 1999 die Cruijff organiseerde. "En daar stelde hij Jan van Beveren op. Dat heb ik toch wel beschouwd als een soort van boetedoening van Cruijff."

vv Emmen

Een schilderij in de kantine van vv Emmen herinnert aan de tijd dat Jan van Beveren voor de amateurclub speelde. "Wij hebben dit schilderij laten maken toen de club 90 jaar bestond", zegt Jaap Verhoef, die samen met de broers Jan en Wil in het eerste speelde. "Dat hebben z'n broers, een paar jaar na z'n dood, hier onthuld."

"Hij was veertien jaar toen hij z'n debuut in het eerste van vv Emmen maakte", lacht broer Jaap. "De eerste keeper was ziek of geblesseerd. En twee jaar later stond hij al als vaste keeper in het eerste."

"Hij was een enorme atleet", herinnert Jaap Verhoef zich. "Hij had ook hoogspringer of verspringer kunnen zijn en hij was natuurlijk heel vaardig in het vangen van ballen. En dat is wel belangrijk als je keeper bent", lacht Verhoef. In het seizoen '64/'65 werden ze met de 16-jarige Van Beveren onder de lat kampioen.

Onvrede

Jan van Beveren stapte tussentijds ook meerdere keren uit onvrede op. Uiteindelijk vertrok hij ook niet bepaald geruisloos definitief uit Emmen. De aanleiding was een blessure.

"Hij had geloof ik zijn middenhandsbeentje gebroken", herinnert Verhoef zich. "Jan vreesde dat dit zijn plaats in het elftal zou kunnen kosten en daarom sneed hij zelf met een scheermesje het gips van z'n hand", vult Doevendans aan. "Maar onze trainer Arie Otten zei: dat gaat maar zo niet. Ik laat eerst keeper Poelman nog staan. En dat was het begin van de verwijdering", vertelt Verhoef.