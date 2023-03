'Niels Dijkhuizen-index' keert terug: Dé ontsnappingsclausule voor FC Emmen

VOETBAL - Vanwege de huidige zestiende plaats in de Eredivisie, het vertoonde spel van afgelopen zondag tegen Go Ahead Eagles én de teneur op social media keert de Niels Dijkhuizen-index na één seizoen afwezigheid terug. In het degradatiejaar bleek de index de leidraad richting lijfsbehoud. De Drentse club kwam een heel eind, maar liep de nacompetitie op één puntje mis.