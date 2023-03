Dick Lukkien: 'Trainerschap is prachtig, maar je moet af en toe wel een wedstrijd winnen'

VOETBAL - Het ene seizoen is het andere niet. Dat kan Dick Lukkien met een promotie, degradatie en vervolgens een kampioenschap als geen ander beamen. Dit seizoen verloopt weer een stuk minder voor de oefenmeester die acht maanden geleden nog de Rinus Michels Award won, na een historisch seizoen met FC Emmen.

Met 18 punten uit 23 duels staat de Drentse club op de gevaarlijke 16e plaats in de eredivisie. Dat is de plek waarop Emmen twee seizoenen geleden eindigde, waarna degradatie volgde via de nacompetitie (waarin NAC te sterk was na strafschoppen in de halve finale). En ondanks dat het verschil met de twee ploegen die op de veilige 14e en 15e plaats staan (FC Volendam en Excelsior) slechts twee punten is, is het algehele gevoel onder veel supporters allesbehalve positief. Met name op social media blijkt er weinig geloof te zijn in een sterk slot van de competitie.

Geen Araujo en Bouchouari

En dat gevoel is, op basis van de laatste weken, wel te begrijpen. Met slechts 3 punten uit de laatste 5 duels én het vertoonde spel afgelopen zondag tegen Go Ahead Eagles, dat ondanks het erbarmelijke niveau toch nog een punt opleverde, lijkt een revival ver weg. Helemaal omdat de waslijst aan blessures maar niet afneemt. Sterker nog, Miguel Araujo en Mohamed Bouchouri konden deze week aan de lijst met afwezigen worden toegevoegd.

Voor Lukkien wordt het daarom weer puzzelen richting een nieuwe finale, morgen tegen FC Volendam. Toch heeft hij Mike te Wierik is in ieder geval terug van een schorsing en ook Ahmed El Messaoudi is - in tegenstelling tot vorige week - weer inzetbaar. Oussama Darfalou en Lorenzo Burnet nog niet.

'Daar wordt het over het algemeen niet gemakkelijker van'

Lukkien begrijpt overigens de kritiek na vorige week. "Maar dat heeft ook te maken met het verwachtingspatroon. Ik was er niet van uitgegaan dat we zomaar zouden winnen van Go Ahead Eagles, dat eerder al een punt pakte bij Twente en bij Ajax. Toch had ik me er ook veel meer van voorgesteld, maar de uitvoering liet enorm te wensen over."

Dat er daarna door vrijwel iedere Emmenaar of 'voetbalanalist' een stempel op het duel werd geplakt is voor Lukkien ook niet vreemd. "Het trainersvak is geweldig en dat geldt ook voor een profvoetballer, maar het is wel prettig dat je af en toe een wedstrijd wint. Doe je dat niet, dan gaan steeds meer mensen steeds meer van je vinden. En ook dat is niet erg hoor, maar daar wordt het over het algemeen niet gemakkelijker van. Dan moet je stoïcijns blijven en doorgaan en dat verlang ik ook van mijn spelers."

'Het is een kwestie van doorgaan, je aan het plan houden'

Dat Lukkien vaker met het bijltje heeft gehakt in de degradatiestrijd heeft een voordeel. "Van dat jaar heb ik inderdaad veel geleerd en ik ben ervan overtuigd dat het een kwestie is van doorgaan, net als toen. Al bleek dat uiteindelijk net niet voldoende. Maar ik denk dat we ons moeten houden aan het plan en dan uiteraard wel verbeteren, want ik ben het absoluut met de mensen eens dat er voor het doel te weinig gebeurde."