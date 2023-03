Coen Vermeltfoort wint voor derde keer Ster van Zwolle

WIELRENNEN - Coen Vermeltfoort (34) van het Volker Wessels Cycling Team heeft voor de derde keer de Ster van Zwolle gewonnen. Hij won redelijk gemakkelijk de sprint van een kopgroep van zo'n twintig man waarin vier van zijn ploeggenoten hem tot in de finale bij konden staan. Ook in 2019 en 2021 was hij de snelste in Zwolle.