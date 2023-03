Periodekampioen ACV blijft in het spoor van de koploper

Na het binnenhalen van de periodetitel heeft ACV vanmiddag opnieuw drie punten gepakt. Door de benauwde overwinning op DVS'33 (2-1) blijft de derde divisionist uit Assen in het spoor van de koploper.

In de eerste helft maakte ACV haar beide doelpunten. Daar gingen schotkansen van bezoekers uit Ermelo, met onder andere oud-speler van FC Emmen Hilal Ben Moussa in de basis, aan vooraf.

Na de pauze was DVS'33 de betere partij. Pas in minuut 70 leverde het vele balbezit van de gasten een treffer op. Van heel ver mikte middenvelder Sem de Wit de bal met veel gevoel in de kruising.