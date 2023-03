Geen punten voor DZOH en Noordscheschut

Trainer/coach van Noordscheschut Berry Zandink over de uitnederlaag: "Een zege zou te veel zijn geweest, maar we hadden ook een puntje kunnen pakken. Na rust krijgen we vijf goede kansen, zij twee. Rijnald Vos en Nick Koster konden ons uiteindelijk voor het doel van KHC niet helpen."

Provinciegenoot DZOH zit in hetzelfde schuitje. Door met 0-3 te verliezen van Go Ahead Kampen staan de Emmenaren tiende. Mark van Meel van DZOH: "Wij killen gewoon niet. De 1-1 hing in de tweede helft lange tijd in de lucht, maar zover is het niet gekomen."