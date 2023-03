Liveblog: FC Volendam - FC Emmen [0-0]

FC Emmen speelt vandaag een degradatiekraker tegen en in Volendam. De wedstrijd begint om 18:45 uur onder leiding van Jeroen Manschot.

Dick Lukkien mist de nodige spelers, waaronder aanvoerder Jeroen Veldmate. Hij zit nog ziek thuis. Zijn maatje, centraal in de verdediging, Miguel Araujo is ook niet aanwezig door een blessure. Ook verdediger Bouchouari is afwezig, waardoor er drie andere verdedigers achterin staan ten opzichte van vorige week.