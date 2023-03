HZVV is hekkensluiter na verlies tegen Huizen

VOETBAL - HZVV is hekkensluiter in de Vierde Divisie B na een 1-4 nederlaag tegen Huizen. Het was ook deze wedstrijd hetzelfde liedje: aardig spelen, maar uiteindelijk wel weer verliezen.

Huizen had in de openingsfase de beste kansen en kwam op voorsprong door een fantastische vrije trap van Anouar Aktaou. HZVV liet zich niet van de wijs brengen, Jesse van Dalen maakte na twintig minuten gelijk.

Huizen toch met voorsprong de rust in

HZVV kwam beter in de wedstrijd en kreeg een goede kans via Joao Kelly, maar de bal werd van de doellijn gehaald. Beide ploegen leken te gaan rusten met een gelijke stand, maar Richie Zinga werd tegengehouden in het strafschopgebied en kreeg een penalty. Diezelfde Zinga miste de strafschop, omdat Rosink knap redde, maar de grensrechter vond dat de keeper van de gasten te vroeg uitkwam. Zinga mocht de penalty opnieuw nemen en raakte: 1-2.

HZVV ging in de tweede helft aanvallen, maar kreeg al gauw het deksel op de neus. Via een goed uitgevoerde counter scoorde Frank van den Bosch na een mooie voorzet van Hidde van den Bosch.

Effectief Huizen