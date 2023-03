Luister hier live naar FC Volendam - FC Emmen

Na het teleurstellende duel tegen Go Ahead Eagles, waarin FC Emmen toch nog een punt uit het vuur sleepte, wacht voor de Drentse club opnieuw een finale: in en tegen Volendam.

De oranjehemden zijn in het nieuwe jaar bezig aan geweldige revival. De mannen van trainer Wim Jonk stonden in de winterstop troosteloos onderaan met slechts zes punten uit 13 duels. In de laatste tien wedstrijden werden er 14 gepakt, waardoor Volendam is opgeklommen naar de 14e plaats. Met twintig punten heeft Volendam er twee meer dan Emmen.