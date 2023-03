FC Emmen geeft het helemaal weg in Volendam

VOETBAL - FC Emmen leed in en tegen Volendam een zeer pijnlijke nederlaag in de strijd tegen degradatie. Nadat de Drentse club lang de overhand had, kort na rust ook verdiend op voorsprong kwam, ging het uiteindelijk helemaal mis: 3-1.

De gelijkmaker van Benamar was nog verdiend (alhoewel Te Wierik vond dat de corner waaruit gescoord werd een cadeautje was), maar in de slotfase gaf Emmen de goals weg. Eerst ging Julius Dirksen in de fout waaruit invaller Bilal Ould-Chick scoorde en daarna deed ook Keziah Veendorp nog een duit in het Volendamse zakje. Daryl van Mieghem profiteerde dankbaar en bracht de 3-1 eindstand op het scorebord.

Door die nederlaag blijft FC Emmen steken op 18 punten, nu uit 24 duels. Het gat naar plek 15 is nog altijd twee punten, maar Excelsior komt morgen nog in actie in speelronde 24.

Kansen

Dat het halverwege nog 0-0 stond was een wonder, want Emmen kreeg legio kansen om op voorsprong te komen. Nadat de thuisclub nog redelijk goed begon, via Van Mieghem en Henk Veerman ook kansen kreeg, was het daarna Emmen dat de klok sloeg. De Drentse club, dat het vandaag moest stellen zonder Miguel Araujo, Mohamed Bouchouari (beide geblesseerd) en de zieke Jeroen Veldmate, kreeg via Mark Diemers, Jeremy Antonisse, Jari Vlak, Ole Romeny en Lucas Bernadoui grote kansen op de 0-1. Maar met geluk, veel kunst- en vliegwerk, de paal en doelman Filip Stankovic hield de thuisclub de nul.

Romeny

Direct na rust was het toch raak. Ole Romeny profiteerde dankbaar van gestuntel aan Volendamse zijde al kreeg Stankovic de goal op zijn naam. Het was de doelman die de kopbal (paal) over zijn eigen doellijn werkte. De goal bleek voor de thuisclub het seizoen om alle schroom van zich af te gooien. Mede doordat Wim Jonk zijn middenveld versterkte in de tweede helft werd Volendam sterker en sterker. De gelijkmaker, uit de corner van Carel Eiting in de 67e minuut, was een logisch gevolg want daarvoor hield Mickey van der Hart zijn goal al een paar keer uitstekend schoon.

Dan maar een punt