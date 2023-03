Te Wierik: 'Scheids bood zijn excuses aan, maar wat kopen we ervoor'

VOETBAL - Scheidsrechter Jeroen Manschot liep een kwartier na de wedstrijd in de catacombe van het Kras Stadion richting Mike te Wierik, met wie de arbiter kort voor de Volendamse gelijkmaker in discussie ging. Volgens de Emmen-verdediger was de corner, waaruit gescoord werd, ten onrechte gegeven. "Hij kwam zijn excuses aanbieden en erkende dat het geen corner was. Maar ja, wat kopen we ervoor?"

"Dat siert hem wel. Mooi dat hij het deed. Aan de andere kant moet die corner nog wel genomen worden en moeten wij gewoon beter verdedigen.", vervolgde Te Wierik, die vond dat zijn ploeg het duel voor rust had moeten beslissen. "We hadden bij rust zeker met 0-2 voor moeten staan. Na de gelijkmaker, die op dat moment niet onverdiend was, hadden we de 1-1 over de streep moeten trekken. Dat lukte helaas niet. Waardeloos en ook wel sneu voor Julius Dirksen, die verder gewoon een goede wedstrijd speelde."

'Het is nu één seconde voor twaalf'