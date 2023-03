Programma zondagvoetbal

Naast Hoogeveen - Hollandia is er vanavond in Onze Club ook een samenvatting van de topper in de 3e klasse D tussen Twedo en Sweel. Beide ploegen hebben twee punten minder dan koploper SVV'04 en kunnen dus, bij een overwinning, de koppositie pakken. SVV'04 komt vandaag niet in actie.