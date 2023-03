In Borne rekent E&O af met laagvlieger

De dames van E&O hebben gisteravond gedaan wat ze in de promotiestrijd in de eerste divisie moesten doen: winnen van laagvlieger ZVBB'21 (20-26).

Alleen in de eerste helft had E&O in Borne last van de thuisploeg. Na 10-10 liepen de groen-witten vlak voor rust uit naar 11-14.