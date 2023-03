Dick Lukkien: 'Het voetbal gaat leidend zijn of we hier uitkomen of niet'

VOETBAL - De teleurstelling na de 3-1 uitnederlaag bij FC Volendam was uiteraard groot bij Dick Lukkien gisteravond. De oefenmeester vindt dat zijn ploeg het duel had moeten winnen. "En vooral op basis van het eerste uur is het best bizar dat dat niet is gebeurd."

"Met name in de eerste helft hebben we legio kansen bij elkaar gespeeld, maar verzuimden we om Volendam op 0-2 of 0-3 te zetten. De gelijkmaker van Volendam viel uit een onterecht gegeven corner. In de 67e minuut is dat natuurlijk enorm waardeloos. Ik vond dat we daarna een paar minuten van slag waren, om vervolgens toch weer controle te krijgen. In de slotfase was het wachten op wat momentjes om gevaar te stichten, maar maakten we twee fouten die absoluut niet kunnen", vervolgt Lukkien. "Wij gaven Volendam de goals cadeau."