Britt Weerman evenaart Nederlands record en pakt zilver bij EK indoor

ATLETIEK - Britt Weerman (19) uit Assen heeft bij de finale van het hoogspringen bij het EK indoor haar eigen Nederlands record van 1,96 meter voor de tweede keer geëvenaard. Daarmee won ze zilver en pakt ze haar eerste internationale medaille bij de senioren.

Ze kwam in Turkije in één poging achtereenvolgens over 1,86 meter, 1,91 meter, 1,94 meter en evenaarde daarna ook zonder problemen haar eigen Nederlands record dat ze inmiddels voor de derde keer wist te springen. Alleen topfavoriete Yaroslava Mahuchikh uit Oekraïne kwam over 1,98 meter en werd daarmee Europees kampioen.

Nederlands indoorrecord

Begin februari sprong Weerman bij een wedstrijd in het Duitse Weinheim voor het eerst het Nederlands indoorrecord. Dat was 3 centimeter hoger dan het oude record van Nadine Broersen. Een week later evenaarde de Drentse atlete die hoogte ook al bij een wedstrijd in het Franse Metz.

Nederlands outdoorrecord