Nieuw Roden periodekampioen na zege op Terschelling

Het was na een kwartier spelen al 2-0 door doelpunten van Sander Drent en Angelo Weggers. Drie minuten later ging de bal op de stip en ging Stefan Waij achter de bal staan. Hij faalde niet en zo stond de thuisploeg al na achttien minuten spelen met 3-0 de rust. Het haalde daarna zonder kleerscheuren de rust.

Terschelling kreeg twee goede mogelijkheden en bij de tweede kans was het raak. Het doelpunt kwam op naam van Bent Heeger. Tot een offensief kwam het niet, want Nieuw Roden stelde snel orde op zaken via Nicky Smid. Doelman Tristan van Rees blunderde bij een hoekschop waarna Smid in de rebound hard en hoog in het doel schoot.