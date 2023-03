VKW blijft hekkensluiter in Vierde Divisie na nederlaag tegen SJC

VKW kwam al na vier minuten op voorsprong door een doelpunt van Ynse Oosterhof nadat Durk de Jong de bal had doorgekopt uit een corner. Maar vijf minuten later was het alweer gelijk via Martijn van Tricht. " Ik vond ons allebei erg matig", aldus VKW-trainer Bernd van Bolhuis. Maar de gelijke ruststand vond ik wel terecht."

In de tweede helft ging SJC fysieker voetballen, waardoor het meer kansen kreeg. Bij de 2-1 van Timo Ruigrok vond een misverstand plaats vooraf bij VKW. Van Bolhuis: "Daarna gingen we een-op-een spelen, waardoor zij 3-1 konden maken." Uiteindelijk kon de trainer van VKW leven met de nederlaag. "Uiteindelijk was de winst van SJC niet onverdiend. We kijken nog steeds wedstrijd voor wedstrijd, en hopen dat we uiteindelijk veertiende eindigen. Dat is nog mogelijk." Die plaats betekent aan het einde van het seizoen promotie/degradatiewedstrijden.