Rolder Boys enige Drentse winnaar in 1e klasse E

VOETBAL - In de Eerste Klasse E heeft van de Drentse ploegen alleen Rolder Boys zijn duel gewonnen. Tegen concurrent Dalfsen won het met 1-0. GOMOS pakte nog een puntje tegen GVAV-Rapiditas, maar de overige ploegen uit Drenthe gingen onderuit.

TVC '28-SVBO 2-0

De ploeg uit Barger-Oosterveld was niet opgewassen tegen de koploper uit Tubbergen. Okke Schepers opende de score in de eerste helft. Na de rust maakte Jelle Leenders nog een doelpunt. SVBO moet op de ranglijst nu oppassen, want het staat op een gevaarlijke tiende plaats. TVC '28 blijft koploper.

GRC Groningen-Germanicus 2-1

Na de 4-0 nederlaag van Germanicus vorige week tegen GRC Groningen moest de ploeg van trainer Jan Wielink opnieuw een verliespartij accepteren. Bram Mulder opende de score namens de Groningers. Daarna scoorde Jasper Kingma ook nog. Jessie Rotmensen deed nog wat terug namens Germanicus. Dat staat nu op de elfde plek in de Eerste Klasse E, net zoveel punten als Roden.

Dalfsen-Rolder Boys 0-1

De enige Drentse ploeg die echt goede zaken deed in de Eerste Klasse E. Sander Jansen maakte het enige doelpunt van de wedstrijd. Door de winst van Rolder Boys stijgt de ploeg nu naar de negende plaats met 16 punten. Net zoveel punten als nummer acht Dalfsen.

vv Emmen-NEO 1-4

Emmen kon de goede lijn van vorige week niet doortrekken. Toen werd het 0-4 tegen Germanicus. Nu moest het vier doelpunten weggeven tegen NEO uit Borne. In de eerste helft stond het al 0-2 door doelpunten van Jesse Keur en Rick ten Tusscher. Na een klein kwartier spelen in de tweede helft deed Djairo Fik wel iets terug, maar in het laatste half uur scoorden Stef Rompelaar en Jasper Scholten nog. Emmen blijft hekkensluiter met elf punten.

GVAV-Rapiditas-GOMOS 2-2

In de eerste helft scoorde Ingmar Lijzenga namens de thuisploeg. Vlak voor rust kwam GOMOS op gelijke hoogte via een eigen doelpunt van de doelman van GVAV-Rapiditas. In de tweede helft scoorde GVAV Rapiditas en leek de winst binnen te gaan slepen, maar vijf minuten voor tijd scoorde Dennis van der Heide uit een prachtige volley de 2-2. GOMOS is nu de best presterende ploeg uit Drenthe met een zevende plaats.

Jubbega-Roden 3-1