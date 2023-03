Sweel wint topper van Twedo en pakt de leiding in 3D

VOETBAL - Sweel is de nieuwe koploper in de 3e klasse D. De ploeg uit Zweeloo versloeg Twedo. Sweel boog een 1-0 achterstand om in een 1-2 overwinning.

Beide ploegen begonnen vanmiddag met twee punten achterstand op koploper SVV'04. De inzet was helder: een overwinning leverde niet alleen drie punten op, maar ook de koppositie in de 3e klasse D.

De wedstrijd werd niet gespeeld op het hoofdveld, dat gerenoveerd wordt, maar op het tweede veld, met een nieuw kunstgrasveld. In een waterig zonnetje, was de eerste kans voor de thuisclub, maar Sander Boer schoot vanaf randje zestien meter ver over. Aan de andere kant was Jasper van der Veen dichtbij de openingstreffer. Twedo doelman Rick Manting keerde de kopbal met een katachtige reflex.

Twedo op voorsprong

Na 24 minuten voetballen was het wel raak. Sweel wilde voetballend opbouwen, maar verloor al snel de bal, waarna Boer de bal beheerst achter doelman Lars Sikken schoot. Voor rust werd er niet meer gescoord, zodat de thuisclub met een 1-0 voorsprong de kleedkamer opzocht.

Sweel begon goed aan de tweede helft en kreeg via Stein Jansen een goede kans, maar zijn poging werd geblokt. Uit de hoekschop was het wel raak. Ruud Nijman gaf de bal het laatste zetje en liet Manting kansloos (1-1).

Sweel pakt koppositie

De gasten gingen op zoek naar de voorsprong en die kwam er ook. Een kwartier voor tijd nam Jansen de bal met rechts mee om hem met links hard binnen te schieten. Twedo kwam de 1-2 niet meer te boven en zag dat het slotoffensief nauwelijks kansen opleverde.