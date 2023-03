Smeenge gaat Ottens in Rolde opvolgen

HANDBAL - Henk Smeenge (35) wordt in het nieuwe seizoen de hoofdtrainer van eerste divisionist Unitas. In Rolde gaat hij Henk Jan Ottens opvolgen.

Na drie seizoenen zonder club wordt Smeenge bij Unitas weer hoofdtrainer. Eerder had hij de damesploeg van E&O, ook actief in de eerste divisie, onder zijn hoede.

"Het was weer tijd ergens in te stappen en dan is het mooi dat, dat bij mijn club Unitas kan", aldus Smeenge. Op dit moment is Unitas middenmoter in de eerste divisie. "Als trainer wil ik wel meer, maar daar moet ik eerst met de groep over praten."