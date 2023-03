vv Hoogeveen niet langs Hollandia, maar concurrenten profiteren niet

VOETBAL - Het lijkt dit seizoen helemaal anders dan anders voor vv Hoogeveen. Waar de blauwhemden de laatste seizoenen sterk starten, kakte de ploeg van trainer Nico Haak na de winterstop in. Dit seizoen begon stroef, maar na de winterstop werd er nog niet één keer verloren. Vorige week sleepte Hoogeveen, bij VKW, de tweede periodetitel in de wacht en werd en passant ook de koppositie gepakt in de Vierde Divisie.

Ook in speelronde 21 van de in totaal 30 bleef Hoogeveen ongeslagen. Op eigen veld werd het 1-1 tegen het prima acterende Hollandia uit Hoorn. Een terechte puntendeling, want beide ploegen verdeelden het aantal grote kansen keurig. Het beste nieuws voor de thuisclub kwam na het laatste fluitsignaal, want de concurrenten wisten niet te profiteren. De nummers 2, 3 en 4 (HBS, Purmersteijn en SJC) wonnen ook niet. Daardoor blijft Hoogeveen dus koploper met één punt voorsprong op HBS.

Beltau scoort openingstreffer

Giorgio Beltau schoot Hoogeveen in de twintigste minuut, fraai (maar wel met wat geluk en hulp), naar 1-0 na een lange rush over de linkerflank. Louis Vijfhuizen had de stand een klein kwartiertje later naar 2-0 kunnen tillen, maar zijn schot ging net voorlangs. Op aangeven van Jim Veltmaat kreeg Tom Heerkes de derde grote kans voor de thuisclub, maar hij schoot de bal in buitenspelpositie gevaarlijk richting de Hollandia-goal.

Fraaie gelijkmaker

Na rust werden de gasten sterker en Hoogeveen onrustiger. Vanuit een counter had Hollandi-topschutter Daniël Meijers de gelijkmaker op zijn schoen, maar nadat hij Hoogeveen-doelman Stan Meekhof passeerde bleek de achterlijn te dichtbij om de bal nog binnen de palen te krijgen. Kort daarna was het wel raak voor Meijers, die daarmee zijn 11e goal van het seizoen maakte. Op fraaie wijze schoot hij de bal binnen: 1-1.

Invallers dichtbij winnende goal