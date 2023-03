Sudosa-Desto verliest ook tweede duel in play-offs met 3-0

VOLLEYBAL - Sudosa-Desto blijft na twee duels in de kampioenspoule zesde en laatste in de stand. Vanmiddag verloren de Asser dames met 3-0 van Apollo 8 in Borne.

Sudosa-Desto hield aan het duel van vanmiddag een beter gevoel over dan vorige weekend tegen Utrecht. Zowel passend, blokkerend als verdedigend was het oké wat het team van coaches Sikkema en Afman liet zien.

Sudosa-Desto komt woensdag al weer in actie, dan is in Assen Sliedrecht Sport de tegenstander. Willen de Asser dames niet als zesde en laatste eindigen in de kampioenspoule, dan moet er gewonnen worden. Sudosa-Desto staat na twee van de tien duels drie punten onder Sliedrecht Sport.