Remy Klaassens schiet Achilles 1894 naast falende koploper Velocitas

VOETBAL - Dankzij de derde zege op rij is Achilles 1894 medekoploper in de 2e klasse L van het zaterdagvoetbal. Op eigen veld had de Asser club de nodige moeite met laagvlieger Veendam 1894, maar dankzij Remy Klaassens werd er wel gewonnen: 3-2.

Klaassens was verantwoordelijk voor de complete Asser productie. Hij scoorde in de zesde en zevende minuut de 1-0 en 2-0 en kort na rust maakte hij ook de uiteindelijk winnende treffer. Door de drie treffers staat het seizoenstotaal van Klaassens op 12 doelpunten.

Hulp van Marum

Oud-Achilliaan Jan Piet Bosma hielp de Asser-formatie door met zijn club Marum van koploper Velocitas te winnen. In Groningen werd het 2-4. Voor het elftal van de Asser trainer was Tom Boezerooij de grote man. Hij maakte drie van de vier treffers. Marum staat op plek 4 in de 2e klasse L, op maar vier punten van Achilles 1894 en Velocitas. Die laatste ploeg heeft wel een duel minder gespeeld, namelijk 14 (van de in totaal 24 dit seizoen).

Drenthina vrij

Drenthina zakte door de zege van Achilles 1894 een plekje, naar plaats 3. De ploeg van trainer Robert Oosting heeft twee punten minder dan Velocitas en Achilles 1894, maar wel een duel minder gespeeld dan de Assenaren.

LTC gelijk