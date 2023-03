Brian Prent en Maike van der Duin zijn de Drentse Sportman en Sportvrouw van het jaar

Taekwondoka Brian Prent (25) uit Hoogeveen en baan- en wegwielrenster Maike van der Duin uit Assen zijn vanavond in Schouwburg Ogterop verkozen tot Sportman en Sportvrouw van Drenthe over het jaar 2022.

Prent won vorig jaar de Nederlandse titel in de juniorenklasse boven de 78 kilo. Daarnaast was hij ook de sterkste in de Mallorca Open en het prestigieuze Open Windmills-kampioenschap in eigen land. Prent komt uit voor taekwondoschool Sidokwan uit Hoogeveen.

Van der Duin kende vorig jaar zowel op de baan als op de weg een geweldig jaar. Zo verraste ze met zilver op zowel het omnium als de scratch bij het WK baanwielrennen in Frankrijk. Het waren haar eerste internationale medailles tussen de senioren. Op de weg won ze zilver op het NK tijdrijden voor beloften (onder 23 jaar) in Emmen en reed ze twee dagen in de witte jongerentrui in de Tour de France Femmes. In september tekende ze een tweejarig contract bij de profploeg van Canyon-SRAM. Van der Duin was vanavond niet aanwezig op het Sportgala Drenthe.