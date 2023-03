FC Emmen Podcast #26: 'Van Oosterhout moet nu zijn verantwoordelijkheid nemen'

Van de goede eerste helft in Volendam, de pech, de slechte afronding, het gevecht tussen de fans en het briefje van Manu naar Theo ten Caats voorspelling van 5-0 tegen Excelsior. De 26e FC Emmen Podcast gaat alle kanten op.

Logisch ook, want na de nederlaag op De Dijk is er veel te bespreken. Helemaal omdat FC Groningen lof oogstte door de nederlaag bij Feyenoord en Cambuur het lek boven heeft na de eclatante overwinning op Go Ahead Eagles.

'Het is één seconde voor twaalf'

Zoals Mike te Wierik zaterdagavond al zei: "Het is één seconde voor twaalf. Komende zaterdag moet het gebeuren. De druk komt er vol op, maar als we niet met de druk om kunnen gaan horen we niet op dit niveau thuis." En het gaat gebeuren. Tenminste, dat is het gevoel van de 'kenners' in de podcaststudio.

'Competitievervalsing? Ja, maar hij moet nu kleur bekennen'

"Alle registers moeten open. Er zijn geen excuses meer. En nee, bij de concurrenten hangt de vlag niet minder halfstok dan in Emmen. En weet je wie ook een cruciale rol kan spelen? Burgemeester Eric van Oosterhout", aldus Niels Dijkhuizen. "Hij heeft een belangrijke sleutel in handen. De ongeregeldheden na afloop van FC Volendam - FC Emmen moet hij aangrijpen. Hij moet uitpubliek weren, net als de burgemeester van Leeuwarden het slim deed. Ja, dat is competitievervalsing maar hij moet nu kleur bekennen: of volgend seizoen weer eredivisie of terug naar de KKD."

#Lukkienout