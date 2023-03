Bij handbalclub Unitas wordt over de eredivisie gefantaseerd

Wat is er in Rolde mogelijk? "Er is een interessante lichting met A-junioren", weet topschutter Bart Lensen. Hij is boer in de buurt en speelt al heel zijn leven voor Unitas. "Onder Henk heb ik mijn debuut in het eerste team gemaakt. Volgens mij is het een goede zet hem voor de groep te zetten."

"De A-jeugd speelt sinds dit jaar landelijk. Het is de bedoeling dat zij gaan doorstromen in de eerste divisie", legt Smeenge uit. Ottens vult aan: "Er wordt bij Unitas wel eens gesproken over promoveren naar de eredivisie. Dat blijft dan een beetje bij dromen. Er zou iets bij moeten."

Smeenge vervolgt: "Bij Unitas kunnen we heel hard trainen, maar is er ook tijd voor een biertje in de kantine." Zo wees Lensen een aanbod van E&O af om in Noord-Drenthe te blijven. "Het is echt een vereniging en ik ben natuurlijk een Roldenaar", lacht de spelbepaler van Unitas.

Meer mogelijk in Rolde?