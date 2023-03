Wat drijft voorzitter Femmy van Issum (82) van de Ronde van Drenthe nog?

WIELRENNEN - Of het nou corona, mond- en klauwzeer of sneeuw is. Femmy van Issum (82) uit Hoogeveen heeft het als voorzitter van de Ronde van Drenthe allemaal al meegemaakt. Drie keer moest ze daardoor de koers afblazen. Maar desondanks wordt komend weekend toch de 60e editie van de Ronde van Drenthe verreden.

De Albert Achterhes Profronde van Drenthe om precies te zijn. En Albert Achterhes was de vader van Femmy. Hij nam in 1960 het intitiatief tot de eerste Ronde van Drenthe. Net voor zijn overlijden droeg hij de Drentse wielerkoers over aan zijn dochter.

Zolang mogelijk doordoen

"Mijn vader heeft op z'n sterfbed gevraagd om zolang mogelijk door te doen. 'Gaat het niet meer dan stop je', zei hij. En daar hou ik me aan en iedere keer klinken die woorden nog door. Ik vraag me dan ook af: wat gebeurt er met de Ronde van Drenthe als ik stop?"

"Hij is zelf ook doorgedaan tot het eind", gaat ze verder. "Zo zitten we in elkaar. Ik was enig kind maar in die dingen hebben ze mij goed opgevoed."

Bijna 83 jaar

Volgende maand wordt Van Issum 83 jaar. Achterover leunen vind ze 'niks aan'. Haar hele leven staat dan ook nog altijd helemaal in het teken van de Ronde van Drenthe.

"In mijn doen en laten voel ik me geen 82. Ik zit tussen zoveel mensen in dat ik niet aan m'n leeftijd denk. Ik ben opgegroeid met de Ronde van Drenthe. M'n vader heeft me dat met de paplepel ingegoten. Ik weet niet anders."

Piekeren

Er zijn nu nachten dat ik om half twee naar bed ga en 's morgens rond zes uur wakker word en dat ik dan ga piekeren: hoe krijg ik dit voor elkaar?"

Maar wonderwel slaat ze zich er zowel fysiek als mentaal nog prima doorheen. "Die computer in m'n bovenkamer is nog wel aardig goed. Maar fysiek heb ik uiteraard wel klachten. Maar dat is ook logisch. Dat heeft iedereen die ouder wordt. Maar ik denk dat mijn man Huub er meer last van heeft. Hij is een echte binnenvetter. Ik gooi het er wel uit als mij iets dwarszit. Maar hij kan dat niet. Dat is natuurlijk moeilijk."

Volgende maand zijn ze zestig jaar getrouwd. Huub maakt er geen geheim van dat hij wel met de organisatie van wielerronde zou willen stoppen. Hun hele huwelijk stond in het teken van de Ronde van Drenthe. "Bij ons was het leven: de Ronde van Drenthe. Huub heeft dat gewoon genomen zoals het kwam", reageert Femmy.

Vrijwilligers

Samen met zo'n vijfhonderd vrijwilligers vormen ze door de jaren heen één grote familie. "Het is niet alleen Femmy van Issum. Er zijn heel veel mensen voor wie de Ronde van Drenthe ook heel veel betekent. Dat wordt nog wel eens vergeten."

Hoewel ze in het verleden vaak over stoppen sprak, is dat onderwerp niet meer concreet aan de orde. Maar of de Ronde van Drenthe nog lang bestaat dat betwijfelt ze.