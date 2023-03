'Ronde van Drenthe is papierwinkel geworden in plaats van wielerwedstrijd'

WIELRENNEN - "Het is een papierwinkel geworden in plaats van een wielerwedstrijd", zegt voorzitter Femmy van Issum van de Ronde van Drenthe een paar dagen voor de aftrap van het Drentse wielerweekend. Vrijdag, zaterdag en zondag worden verschillende jubilea gevierd. Zo rijden de mannen voor de zestigste keer de Ronde van Drenthe en maken de vrouwen ook al 25 jaar deel uit van de Drentse wielerronde.

"Die gezamenlijke schouders doen het, maar tegenwoordig is het ik, ik en nog eens ik", zegt Van Issum. "En dat vind ik heel jammer, want dat gezamenlijke is juist dat sport zo mooi maakt."

"Overal kan een nestje zitten. Het is voor ons niet eenvoudig om met al die wetjes te leven. En volgend jaar komt er ook nog een Omgevingswet. Het is een papierwinkel geworden in plaats van een wielerwedstrijd. Wij zijn gewend om actie te ondernemen en niet om achter een bureau te gaan zitten met formulieren die we bijna niet in kunnen vullen", aldus Van Issum.