'Het mooi zijn als een verslaggever iets meer verstand van de materie heeft'

De gast in de achtste podcast is trainer Nico Haak van de trotse koploper in de Vierde Divisie A op zondag: vv Hoogeveen. Haak loopt al geruime tijd mee in het amateurvoetbal en begint volgend seizoen aan een nieuw avontuur bij WKE'16. In de Onze Club Podcast wil hij het hebben over het jeugdvoetbal in Drenthe. "Doen wij op dit moment genoeg aan de ontwikkeling van het jeugdvoetbal in de regio", vraagt hij zich hardop af.