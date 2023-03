Debutant Luchies en Freriks opgenomen in selectie Oranje handbaldames

HANDBAL - Handbalsters Merel Freriks uit Emmen en debutant Daphne Luchies uit Klazienaveen zijn door trainer Per Johansson van het Nederlandse Handbalteam in de definitieve selectie opgenomen voor de laatste interlandweek. De twee Drentse handbalsters mogen het op vrijdag 7 april opnemen tegen het Zweedse team.

Routinier Freriks speelde al tientallen wedstrijden voor Oranje, voor Luchies is het haar debuut. Het damesteam speelt twee wedstrijden verdeeld over twee dagen tegen Zweden

Beide ploegen speelden voor het laatst op het Europees kampioenschap tegen elkaar. Met een eindstand van 37-32 was Zweden toen te sterk. Voor de Zweedse trainer Johansson zal de wedstrijd een onderonsje zijn met zijn thuisland.

Lucies zal aansluiten bij een ervaren team. De handbalsters werden in 2019 kampioen op het WK in Japan. Freriks was bij dit WK onderdeel van de selectie. Op het vorige EK werd Nederland zesde.