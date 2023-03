Thijs Oosting na lange revalidatie weer terug: 'Ik viel keihard van m'n roze wolk'

VOETBAL - Dik een jaar was Thijs Oosting uit Emmen uit de roulatie. De 22-jarige middenvelder van Willem II scheurde vorig jaar, op 24 februari, de kruisband van z'n rechterknie af. Toen speelde de club uit Tilburg nog eredivisie. Afgelopen maandagavond maakte hij z'n officiële rentree in de competitie. maar nu in de eerste divisie.

"Natuurlijk speel ik het liefst weer zo snel mogelijk in de eredivisie en het liefst met Willem II. Maar ik ben nu vooral blij dat ik weer kan spelen", reageert Oosting. Van trainer Reinier Robbemond mocht hij maandagavond een kwartier voor tijd invallen in de wedstrijd tegen Jong AZ. En dat is uitgerekend de club waar Oosting werd opgeleid.

"Dat was leuk en dat maakt het alleen maar extra bijzonder", vertelt Oosting "Vanuit hier hoop ik het weer verder uit te kunnen bouwen. Ik had al twee wedstrijden met Jong Willem II gespeeld en ook een oefenwedstrijd met het eerste meegedaan. Maar ik was maandagavond niet bang om m'n knie te belasten en ik ga zeker de duels niet uit de weg. Daarnaast ben ik sowieso geen kamikazepiloot."

Roze wolk

De lange revalidatie-periode was voor Oosting een nieuwe ervaring. Nooit eerder zat hij zo lang aan de kant. "Het was wel heel bijzonder. Ik was altijd gezond en nooit geblesseerd en had net een mooie stap in m'n carrière gemaakt. Maar toen ik m'n kruisband afscheurde, werd ook m'n moeder tegelijkertijd ziek. Ze is behandeld voor schildklierkanker. Dan val je wel heel hard van je roze wolk. Dan verandert alles in één keer in één grote ellende."

Maar hij leerde daardoor ook anders naar de wereld te kijken. "M'n moeder werd ziek, Poetin viel Oekraïne binnen en dan zit ik met m'n knie. Dat is dan natuurlijk ook relatief. Maar een revalidatie duurt natuurlijk altijd te lang."

Play-offs?

Bijna halverwege de tweede seizoenshelft staat Willem II nu vijfde in de eerste divisie. Na een stroeve start is de ploeg uit Tilburg bezig aan een goede reeks en volop in de strijd voor een plek in de play-offs.

"Ik hoop dat ik de club nu kan helpen. Ik ben niet geschikt om stil te zitten. Toen ik geblesseerd was heb ik ook heel veel voetbal gekeken. Daar kan ik heel veel inspiratie uithalen. Als je bij thuiswedstrijden in Tilburg op de tribune zit, heb je ook meer oog voor die grote trouwe achterban van de club. Het is echt een feestje om hier thuiswedstrijden te mogen spelen."

Tilburg