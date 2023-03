Plek 5 lijkt te hoog gegrepen voor Sudosa-Desto

VOLLEYBAL - De volleybalsters van Sudosa-Desto hebben ook de derde wedstrijd in de play-offs met 3-0 verloren. In Assen was regerend landskampioen Sliedrecht Sport te sterk.

De nederlaag was niet de enige domper voor de coaches Mark Afman en Erwin Sikkema, want het technisch duo zag Manon Torenbeek al in de eerste set uitvallen met een enkelblessure.

In alle sets kwamen de Asser dames op voorsprong (vooral dankzij de veelscorende Paula Boonstra), maar werd die voorsprong dus niet verzilverd. In de eerste set stond Sudosa-Desto met 19-18 voor en werd het 21-15, in set 2 bleek een 8-2 voorsprong niet voldoende (21-15) en in de derde set bleek zelfs een 23-20 voorsprong niet genoeg voor de thuisclub en werd het 24-26.