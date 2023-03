Sneeuw teistert Drentse Acht van Westerveld: koers ingekort

WIELRENNEN - De vijftiende editie van de Drentse Acht van Westerveld met start en finish in Dwingeloo wordt vanmiddag op een kleine omloop van 8,7 kilometer verreden. Dat heeft alles met politie-inzet te maken. Vanwege de kou is de koers ook ruim vijftig kilometer korter dan gepland.

Er was een parcours van 28,3 kilometer uitgetekend. Na de start in Dwingeloo zou het peloton via Diever, Wapse en Wittelte weer terug naar Dwingeloo rijden. Dat rondje zou vijf keer worden verreden om aan 140 kilometer te komen. In de 'nieuwe ronde' gaat het peloton niet richting het westen van Dwingeloo, maar richting het oosten. Ook is de koers ingekort. Door de winterse omstandigheden is besloten om slechts tien ronden te rijden van 8,7 kilometer.