Maaike Verweij gaat koppositie Marathon Cup niet zelf verdedigen

MARATHONSCHAATSEN - Maaike Verweij (22) uit Veenhuizen zal morgenavond tijdens de laatste marathon van het seizoen in Leeuwarden haar koppositie in de strijd om de Marathon Cup niet zelf verdedigen. Nog geen drie weken geleden brak ze haar sleutelbeen bij een trainingsritje met de mountainbike.

"Ik heb het met mijn trainer Jillert Anema besproken en we kwamen samen tot de conclusie dat het het risico niet waard is", reageert Verweij. "Als sporter wil je altijd starten. Maar ik heb heel goede ploeggenoten die mijn koppositie prima kunnen verdedigen." En daarmee doelt ze op haar ploeggenotes bij Team Albert Heijn Zaanlander: meervoudig olympisch en wereldkampioene Irene Schouten en wereldkampioene Marijke Groenewoud.

Verweij heeft na dertien wedstrijden om de Marathon Cup een riante voorsprong van 38,7 punten op de nummer twee in het klassement: Esther Kiel. Alleen een zege in Leeuwarden (die dan 35,1 punten oplevert) en daarnaast ook nog minimaal één ronde voorsprong (die nog eens vijf bonuspunten oplevert) kan Kiel nog aan de Marathon Cup helpen.

"Ik heb meer te verliezen dan te winnen", gaat Verweij verder. "Ik heb nog niet geschaatst na de operatie en het is niet verstandig om verkrampt rond te rijden met het idee dat ik niet mag vallen. Het is wel jammer, want voor mij is het de eerste keer dat ik zo'n prijs kan winnen. Dan wil je zelf natuurlijk graag schaatsen"