Dick Lukkien: 'Sommige mensen hebben kennelijk een kort geheugen'

VOETBAL - Twee keer lukte het FC Emmen niet om naar een veilige plaats in de eredivisie te klimmen en dus geldt morgen 'drie keer is scheepsrecht' in het thuisduel tegen Excelsior. Gezien het verschil tussen beide ploegen en de vorm aan beide kanten een do or die-wedstrijd.

"Ik denk dat we winnen omdat we meer kwaliteit hebben dan Excelsior. Maar in de huidige situatie van beide clubs is vorm van de dag cruciaal, net als de wil om te winnen", aldus Dick Lukkien.

#lukkienout

De trainer van FC Emmen, die weer kan beschikken over Mohamed Bouchouari, Miguel Araujo, Jeroen Veldmate en Lorenzo Burnet, ging in aflevering 25 van Rood Wit in op de kritiek die hij kreeg tijdens en na afloop van het duel tegen FC Volendam. Over het wisselbeleid, maar ook over zijn houdbaarheidsdatum. Volgens enkele fans bleek die na de 3-1 nederlaag verstreken: #LukkienOut werd er getwitterd.

"Dat is natuurlijk niet leuk. Sommige mensen hebben kennelijk een kort geheugen", reageert Lukkien. "Ik doe al zeven jaar mijn stinkende best en dat blijf ik doen. Ja, ik vind die opmerkingen best gek, maar ik ga de mening van een ander niet veroordelen. Als mensen vinden dat ik niet het maximale uit de spelersgroep haal, dan is dat hun goed recht."

Lukkien doet overigens op diezelfde mensen een dringend beroep. "Laten we er met z'n allen voor zorgen dat het een prachtige middag gaat worden. De spanning is voelbaar. Maar zoals Mike te Wierik vorige week al aangaf, als je niet met die spanning om kunt gaan ben je niet geschikt."

Beide clubs kampen met veel blessureleed

Voor het eerst dit seizoen treft Emmen een tegenstander met vrijwel evenveel blessureleed. Excelsior-trainer Marinus Dijkhuizen mist morgen zeven spelers terwijl Lukkien door acht namen een streep moet zetten. Bij Excelsior ontbreken Azarkan, Van Duinen, Awoudja, Fein, Pierie, Besuijen en Donkor. Bij Emmen zijn Lieder, Kieftenbeld, Mendes, Güçlü, Hardeveld, Darfalou, Hoesen en Scholte er niet bij.

Geschiedenis: FC Emmen in het voordeel

FC Emmen en Excelsior staan morgen voor de 27e keer in een officieel duel (in Emmen) tegenover elkaar. Daarvan won Emmen er twaalf, werd er zes keer gelijkgespeeld en nam Excelsior acht keer de volle buit mee uit Drenthe. De eerste ontmoeting was in 1988, toen Excelsior met 0-1 won voor 1250 toeschouwers. De laatste leverde ook een 0-1 zege op voor de Rotterdammers. Vorig seizoen was ex-Emmenaar Thijs Dallinga de matchwinner.

