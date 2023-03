Kijk live naar de Ronde van Drenthe: Women's WorldTour

De wielrensters starten vanmiddag op de VAM-berg in Wijster en rijden daar een omloop van zes ronden. De finish is in Hoogeveen. De wedstrijd zou eigenlijk in Emmen starten, maar daar is vanwege het winterweer een streep door gezet. Eerder werden alle keienstroken al noodgedwongen uit het parcours geschrapt. De combinatie van sneeuw en vorst maken dit deel van de route onbegaanbaar, aldus de organisatie.