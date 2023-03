Overwinning voor DOS'46 in derby tegen LDODK

KORFBAL - DOS'46 heeft de derby tegen LDODK gewonnen. In het Friese Gorredijk werd het 19-21 voor de ploeg uit Nijeveen.

In de eerste minuten nam LDODK de leiding, maar DOS'46 kwam prima terug. Met een rake strafworp bezorgde Max Malestein de Drentse equipe de eerste voorsprong (3-4). Het LDODK van coach Gerald Aukes sputterde nog even tegen, maar vanaf 4-5 bleef DOS'46 de rest van het duel aan de goede kant van de score.

DOS'46 komt in de reguliere competitie nog twee keer in actie. Eerst tegen KCC (thuis), daarna tegen Groen-Geel (uit). Vorige week speelde DOS'46 zich veilig in de Korfbal League door te winnen van KZ.