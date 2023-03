Jacob Melissen verkozen tot Paardensportman van het Jaar

PAARDENSPORT - Jacob Melissen uit Pesse is uitgeroepen tot Paardensportman van het Jaar 2022. Melissen kreeg de prijs uitgereikt tijdens The Dutch Masters in Den Bosch.

"Jacob Melissen is een paardenman in hart en nieren. Hij kreeg zijn liefde voor het paard én het vak van huis uit mee", wordt over hem gezegd. Melissen is ook bekend als fotojournalist met een groot archief, dat hij onlangs overdroeg aan het Drents Archief.

De Pessenaar staat bekend om zijn kritische houding. Zo leidde zijn teleurstelling over het Nederlands springteam op het WK in 2000 tot de oprichting van het Springpaarden Fonds Nederland in 2006, zegt The Dutch Masters.