Sneeuw dwingt Ronde van Drenthe opnieuw tot parcourswijziging

WIELRENNEN - Het winterweer gooit opnieuw roet in het eten bij de Ronde van Drenthe. De Women's WorldTour-wedstrijd wordt daarom aangepast.

De wielrensters rijden vanmiddag een plaatselijke omloop van zo'n 15 kilometer rond de VAM-berg en finishen in Hoogeveen. Dat betekent dat er niet gestart wordt op het Raadhuisplein in Emmen, zoals oorspronkelijk de bedoeling was. De start is nu om 14.00 uur op de VAM-berg in Wijster. Er worden zes plaatselijke rondes gereden, met Hoogeveen na zo'n 100 kilometer als finish.

Eerder werd al bekend dat de keienstroken uit het parcours waren geschrapt. Dat deel van de route was al onbegaanbaar vanwege de combinatie van sneeuw en vorst. De Ronde van Drenthe begon gisteren met de Drentse Acht van Westerveld. Die wedstrijd werd na twee rondjes van bijna 9 kilometer afgebroken, omdat het niet verantwoord was verder te gaan. Gisteravond werd duidelijk dat ook de toerversie van de Ronde van Drenthe is afgelast.

Morgen staat de Albert Achterhes Profronde voor de mannen op het programma. Of daar ook wijzigingen in worden aangebracht, is nog niet duidelijk.