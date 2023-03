Lorena Wiebes wint aangepaste Women's WorldTour Ronde van Drenthe

WIELRENNEN - Lorena Wiebes heeft de aangepaste Women's WorldTour Ronde van Drenthe in Hoogeveen gewonnen. De renster van SD Worx was veruit de sterkste in de groepsprint en hield Susanne Anderson (Uno-X Pro Cycling Team) en Maike van der Duin uit Assen (Canyon//SRAM Racing) achter zich.

De vrouwen reden zes plaatselijke omlopen rondom en over de VAM-berg in Wijster en finishten zoals gepland naast het gemeentehuis van Hoogeveen. Vanwege de gladheid ontbraken vandaag ook de karakteristieke keienstroken in het parcours.

Morgen staat de Albert Achterhes Profronde voor de mannen op het programma. Of daar ook wijzigingen in worden aangebracht, is nog niet duidelijk. Het is de bedoeling dat zij morgen om 10.30 uur op het Raadhuisplein in Emmen starten. De finish wordt tussen tussen 15.00 uur en 15.30 uur verwacht aan de Prinses Beatrixtraat in Hoogeveen. De finale van de mannen is morgen vanaf 14.00 uur live te zien op TV Drenthe.