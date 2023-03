Lees terug: FC Emmen wint en staat boven de streep

Dit seizoen heeft FC Emmen in drie Rotterdamse wedstrijden, nul punten behaald. In Kralingen verloor FC Emmen op de meest zure manier van de drie, namelijk in de 95e minuut. Lukt het vandaag wel om punten te pakken tegen Excelsior? Je kan de wedstrijd op de voet volgen via ons liveblog.