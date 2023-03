Onbegrijpelijke handsbal nekt DZOH in Hulsen

Het meest besproken moment tijdens Hulzense Boys - DOZH had meer te maken met volleybal, dan voetbal. Door een onbegrijpelijke handsbal en rode kaart tot gevolg hebben de Emmenaren vanmiddag in de eerste klasse E alle punten in Hulsen gelaten: 3-1.

In minuut twintig sloeg een gefrustreerde David Westera de bal in zijn eigen strafschopgebied. Het leverde de verdediger van DZOH, tot aan het moment sterk in het centrum van de Drentse defensie, direct rood op. De strafschop van Hulzense Boys ging nog naast het doel van Diederik Bangma, maar in de zeventig minuten die volgden redde de formatie van Marc van Meel het in Overijssel niet met tien man.

Raadselachtige ingreep

"Ook voor mij een onbegrijpelijke actie", aldus een teleurgestelde Van Meel die voor de raadselachtige ingreep van Westera nog in een felle discussie belandde met zijn verdediger. "Daardoor heeft hij de wedstrijd 'gekilld' voor ons."

Al na drie minuten was DZOH op het kunstgras van de concurrent op voorsprong gekomen. Joël Zweerink schoof bekeken binnen. Ook in de minuten die volgden maakten de geel-groenen, voorafgaand aan de partij zes punten meer dan de thuisploeg, een zekere indruk.

Twee keer Kamphuis

Pas na ruim een uur viel de gelijkmaker. Na de 1-1 van Menno Kamphuis trok Hulzense Boys de partij helemaal naar zich toe. Frank Gerritsen Mulkes en nogmaals Kamphuis kregen DZOH in de slotfase op de knieën.