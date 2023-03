Drie keer is scheepsrecht: FC Emmen staat boven de streep

FC Emmen startte tegen Excelsior, in tegenstelling tot vorige week, met Miguel Araujo in de basis. Ook Jeroen Veldmate werd daar verwacht, maar hij ging vanochtend door zijn rug. Lorenzo Burnet en Mohamed Bouchouari, beide weer terug na een blessure, begonnen op de bank. Met opnieuw Dennis Vos, centraal achterin naast Araujo, speelde Emmen een matige eerste helft. Het tempo was te laag om de gasten in verlegenheid te brengen en de beste kansen waren in het eerste bedrijf zelfs voor de gasten. Van der Hart bleek echter niet te passeren.

Een vrije bal van Mark Diemers in de 61e minuut betekende de ommekeer. De nummer 10 van FC Emmen legde pal heerlijk op het hoofd van Romeny, die raak kopte. Het was daarna nog wel even spannend of het niet vanuit buitenspelpositie was, maar na een minuut of drie kwam het verlossende signaal van de VAR in Zeist: goal!