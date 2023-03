Maaike Verweij wint Marathon Cup zonder zelf te schaatsen

MARATHONSCHAATSEN - Maaike Verweij (22) uit Veenhuizen heeft vanavond in Leeuwarden, zonder zelf in actie te komen, de Marathon Cup gewonnen. Drie weken geleden brak ze haar sleutelbeen tijdens een mountainbike-training waardoor ze haar enorme voorsprong in het klassement niet zelf kon verdedigen.

Voor Verweij is het haar eerste 'grote prijs' in haar carrière. De Marathon Cup is een klassement over vijftien kunstijs-wedstrijden: de schaatsster uit Veenhuizen stond zes keer op het podium. Ze won de wedstrijd in Den Haag. In Utrecht en Haarlem finishte ze als tweede. En in Amsterdam, Enschede en Heerenveen mocht ze als nummer drie het podium beklimmen.