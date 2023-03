Tiendeveen verslaat VCG en pakt periodetitel

In de 5e Klasse G heeft Tiendeveen de streekderby tegen VCG uit Geesbrug met 4-1 gewonnen. Door de zege pakte de ploeg van trainer Michel van Essen ook de tweede periode.

Ondanks de hevige sneeuwval kon er vanmiddag gewoon gevoetbald worden in Tiendeveen. Met man en macht werd 's ochtends het veld sneeuwvrij gemaakt. Ook enkele spelers pakten de sneeuwschuiver erbij en hielpen een handje mee.

In de eerste helft controleerde de thuisploeg de wedstrijd. Na een klein half uur spelen opende Jeffrey Blom de score, nadat hij al drie grote kansen had gemist. In de 39e minuut verdubbelde Ruthger Gort de score, hij schoot de bal hard langs doelman Sander van der Sleen. Op slag van rust deed VCG iets terug. Uit een corner kopte aanvoerder Andy Kreeft raak en zo bepaalde hij de ruststand op 2-1.