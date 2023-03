Dames Sudosa-Desto blijven puntloos in kampioenspoule na nieuwe nederlaag

VOLLEYBAL- Het is de volleybalsters van Sudosa-Desto vanavond in de vierde wedstrijd in de play-offs tegen Zwolle Topvolleybal weer niet gelukt om punten te pakken. De Asser dames verloren met 1-3 (20-25, 28-26, 22-25 en 10-25).

Na drie verloren wedstrijden wilden de vrouwen het tij keren, maar de ploeg van Eric Noordijk en Mark Afman slaagde daar niet in.

Beide teams ontlopen elkaar niet veel en dat werd direct duidelijk in de eerste set. Zwolle begon sterk en kwam op voorsprong, maar Sudosa-Desto bood weerstand. Zo sleepte de ploeg meerdere punten binnen door succesvolle aanvallen via Manon Torenbeek, die na een enkelblessure weer speelde. Toch bleek Zwolle beter en daardoor verloor Sudosa de set met 20-25.

Betere tweede set

De tweede set startte Sudosa-Desto beter. De kleine foutjes uit de eerste set kwamen niet meer voor. Zwolle vertoonde daarentegen wel meer slordigheden. De Assenaren kwamen zo op voorsprong en wisten deze lang te behouden.

Toch kwam Zwolle steeds dichterbij tot uiteindelijk de stand weer gelijk stond: 24-24. Sudosa-Desto had hierna nog even moeite met een scheidsrechterlijke beslissing in het voordeel van de Zwollenaren, maar trokken de set alsnog naar zich toe: 28-26.

Schut doet Sudosa pijn

In de derde set begonnen de Asser dames weer sterk, onder andere door een aanval van Kirsten Wessels. Maar Zwolle liet het hier niet bij zitten en toonde opnieuw veerkracht. De vrouwen kwamen van zes punten achterstand terug en sloegen zich naar een voorsprong. Sudosa-Desto verloor de set uiteindelijk door een harde opslag van Susan Schut: 22-25.

Dat Sudosa-Desto het moeilijk had met Schut bleek ook in de vierde set. Haar opslag bracht de Assenaren direct op achterstand. Sudosa-Desto bood in deze laatste set nauwelijks weerstand en daardoor werd de achterstand groter en groter. De set werd zo verloren met 10-25.